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- 乃木坂46 掛橋沙耶香 直筆サイン入りクッション（最終値下げ）
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商品詳細
こちら乃木坂46掛橋沙耶香ちゃんの直筆サイン入りクッションですオタ卒のため出品致します乃木フェスのイベントでランキング上位入賞の景品で入手したものになります。袋からは出した事は無いです。証明書とプリカも付いてます即購入OKです何か気になる事があれば申しください#乃木坂46#掛橋沙耶香
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