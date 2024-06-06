百獣戦隊ガオレンジャー　DXガオマッスル　超合金

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ご覧いただきありがとうございます。即購入OK【商品名】百獣戦隊ガオレンジャー DXガオマッスル 超合金チェーンとミサイル、ガオの宝珠欠品です。動作確認済み。破損箇所はありませんが古いものですので傷や可動部が多少緩くなっている部分等は予めご了承ください。他にも多数商品を扱っておりますのでよろしければご覧ください。↓↓↓↓#フィルのホビー、特撮一覧※他の商品と併せて購入の場合は、多少お値引きさせていただきますのでコメントよりお願い致します。