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百獣戦隊ガオレンジャー　DXガオマッスル　超合金
商品番号 L37027317553
商品名

百獣戦隊ガオレンジャー　DXガオマッスル　超合金
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入OK【商品名】百獣戦隊ガオレンジャー　DXガオマッスル　超合金チェーンとミサイル、ガオの宝珠欠品です。動作確認済み。破損箇所はありませんが古いものですので傷や可動部が多少緩くなっている部分等は予めご了承ください。他にも多数商品を扱っておりますのでよろしければご覧ください。↓↓↓↓#フィルのホビー、特撮一覧※他の商品と併せて購入の場合は、多少お値引きさせていただきますのでコメントよりお願い致します。
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