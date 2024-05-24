【期間限定特価】Masterworks 18clash cymbals【美品】

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種類···クラッシュシンバルレベル···中級、上級者こちらのメーカーのシンバルは日本では入手困難なシンバルとなります。他のサイト等でも取り扱ってるところがほとんどございません。非常に貴重なシンバルだと思います。音色はダークで上品、ツブもきれい、例えばJAZZで4ビートレガートでもかなり良い音色でなります。サイズも18ですので、コンパクトなドラムセットに組み込んでも一枚で多彩な表現が出来るでしょう。試奏で叩いたのみですので、未使用に近い状態とさせて頂いてます。状態は最高ですが、あくまで中古です。詳しくはお写真でご確認ください。もちろんですが割れはありません。神経質な方はご遠慮下さい。