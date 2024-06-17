ポケモンカード　srナンジャモsar高重量 サーチ6パック　クレイバーストbox

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6/7ナンジャモSARまた出ました‼️(3回目6/16ミモザSARも出ました‼️(5回目評価ご覧ください‼️シュリンク付きクレイバースト新品未開封boxからサーチした6パックとなっております❗️⚠️SR以上が必ず出るわけではございませんので、必ずご確認の上ご購入をお願い致します。⚠️注意喚起⚠️たった数100円をケチって信頼できない出品者からノーマルパックを購入してしまう方が大勢いらっしゃいます。。。そういう時はその出品者の評価コメントを見ましょう。悪いコメントやノーマルだった等のコメントが1件でもあればその方の、サーチはいい加減なので購入は絶対辞めた方がいいです。また、ノーマルパックの評価が無かったとしても他の安いサーチパック出品者と私のSR以上の排出率を比べてみてください。BOXをカートン買いしている為、誰よりもサーチ精度が高い自信があります。⏩️複数購入の方は、コメント欄で教えてくださると割引価格に変更します^_^【✳️評価3300件の実績】ナンジャモや、SAR、SRなど当たった方などのメッセージが私のプロフィール評価コメントでご覧頂けます♪ #実績多数の輝月叶パック ⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️こちらタップで在庫確認出来ます。【✅絶対的なサーチ精度】サーチには0.001gまで計れる業務用スケールを用いてサーチしております❗️高精度金属探知機も念のため通しております❗️圧倒的な自信があります。無いとは思いますが、万が一ノーマルのみのパックだった場合は、全額返金致しますのでご安心下さい。【✅保証有り】梱包を開けて製造番号を確認、パック開封まで動画撮影しており、こちらで確認できた場合こちらから新しくパックを送らせていただきます。✅ランダム性のある物なので、希望のカードが出なかったからと言って悪い評価はご遠慮下さい。✅まとめ買いでお値引き可能コメントください❗️検索用クレイバーストシュリンク付きぺりぺりつきカートンミモザカイサポートsarexarur5700