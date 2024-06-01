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Lilかんさい　大西風雅　ちびぬい　うちわ　セット
商品番号 R94162905085
商品名

Lilかんさい　大西風雅　ちびぬい　うちわ　セット
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Lilかんさい　大西風雅　ちびぬい　うちわ　セット購入してから暗所に保管状態確認のため一度袋から出したためぬいぐるみの方の袋の粘着力は弱まっていますが使用してないため状態は綺麗です。即時購入可能。セット購入のみ受け付けます。
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