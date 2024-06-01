Lilかんさい　大西風雅　ちびぬい　うちわ　セット

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商品詳細
Lilかんさい 大西風雅 ちびぬい うちわ セット購入してから暗所に保管状態確認のため一度袋から出したためぬいぐるみの方の袋の粘着力は弱まっていますが使用してないため状態は綺麗です。即時購入可能。セット購入のみ受け付けます。
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