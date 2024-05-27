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Blue Microphones ブルーマイクロフォン Yeti
商品番号 T26450655430
商品名

Blue Microphones ブルーマイクロフォン Yeti
ブランド名 ロジクール
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱無しマイクタイプUSBコンデンサーマイク指向性単一指向性無指向性双指向性ステレオ周波数特性20Hz～20kHzサンプリング周波数48kHz/16bit対応OSWindows、Macサイズ（スタンド装着時）12cm×12.5cm×29.5cm重量550gボイスチャットしたい方や実況したい方にもおすすめです！#実況#マイク#ボイスチャット
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