Blue Microphones ブルーマイクロフォン Yeti

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商品詳細
箱無しマイクタイプUSBコンデンサーマイク指向性単一指向性無指向性双指向性ステレオ周波数特性20Hz～20kHzサンプリング周波数48kHz/16bit対応OSWindows、Macサイズ（スタンド装着時）12cm×12.5cm×29.5cm重量550gボイスチャットしたい方や実況したい方にもおすすめです！#実況#マイク#ボイスチャット
http://narcologia.ru/goods/providence431894.html
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