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- 値下げ！希少品！ROLAND DJミキサー『DJ-2000』
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商品詳細
値下げ！希少品！ROLANDDJミキサー『DJ-2000』◆４チャンネルDJミキサーDSPエフェクト◆MIDI出力機能内蔵ご覧いただきありがとうございます。こちら中古品になります。比較的綺麗な商品と思いますが個人の主観になります事と、あくまで中古品になりますので、参考程度とさせていただければ幸いです。またコンディションはお写真にてご確認・ご判断お願い致します。動作に問題ございません。使用や経年に伴う多少の劣化・ガリはご了承下さい。写真のものが全てです。ペット・喫煙者おりません。可能な範囲でアルコールにて清掃致しました。丁寧に梱包し発送致します。すり替え・取り込み詐欺防止の為、シリアルナンバーのお写真を載せております事、控えております事、ご了承下さい。【ZL32904】管理番号15987-7
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