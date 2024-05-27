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parke パーク　トランペットマウスピース　620-250-26v R6rim
商品番号 P28253982952
商品名

parke パーク　トランペットマウスピース　620-250-26v R6rim
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 14,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

parkeパーク　1ピーストランペットマウスピース620-250-26vR6rimパークのマウスピースです。リムはバックの5あたり、カップの深さはE〜D、Vカップです。スロートは26です。試奏のみでほぼ未使用です。個人輸入で購入しましたが使う機会がなくなったので、使っていただける方にお譲りしたく、出品致します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle164025.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion896378.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford186573.html
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Parke トランペットマウスピース640-285-24-
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