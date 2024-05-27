parke パーク　トランペットマウスピース　620-250-26v R6rim

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parkeパーク 1ピーストランペットマウスピース620-250-26vR6rimパークのマウスピースです。リムはバックの5あたり、カップの深さはE〜D、Vカップです。スロートは26です。試奏のみでほぼ未使用です。個人輸入で購入しましたが使う機会がなくなったので、使っていただける方にお譲りしたく、出品致します。