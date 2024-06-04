Free The Tone CS-8037-BS 1.5m スピーカーケーブル

FreeTheToneCS-8037-BS1.5mスピーカーケーブル美品 動作確認済みスピーカーケーブルは、ギターアンプ／ベースアンプで音質調整され増幅した電気信号を、スピーカーに伝達するためのケーブルです。音の最終出口で使用されるため、サウンドシステム全体の性能を左右する重要なケーブルです。CS-8037はギターアンプ／ベースアンプの個性を余す事無くスピーカーまで伝え、サウンドシステムをワンランクアップさせる楽器専用のスピーカーケーブルとして開発され、発売以来、FREETHETONEユーザーのアーティスト達から好評を得ています。このCS-8037に編組スリーブを被せて耐久性を向上させ、よりタイトなサウンドにチューニングした「CS-8037withBraidedSleeving」をカスタムショップ製品として発売致します。■特徴•CS-8037は、アンプヘッドやパワーアンプがパワフルにスピーカーを駆動できるように開発されたスピーカー専用ケーブルです。•導体素材にOFC材を採用し、解像度が高くキレのよい音を実現。•ツイスト構造にする事により高域特性を安定させ、Guitar/Bassサウンドにマッチする楽器らしい音色特性を持たせています。•十分な電流を流すことができるため、アンプやスピーカーの能力をさらに引き出します。•プラグに刻まれた当社独自の波形溝は、プラグの抜き差しをスムーズにします。•編組スリーブを被せて耐久性を向上させ、よりタイトなサウンドにチューニングしました。■仕様ConductorSize2.00mm²Construction2x37/0.26AOFC(No/mm)dia1.80mmInsulationThickness0.60mm(±0.05)ShieldDiameter3.00mmJacketThickness1.00mm(±0.10)Diameter8.00mmMaximumconductorresistance(20˚C)9.40≧(Ω/km)Capacitance(1kHz)Approx.147(pF/m)プラグの種類フォーン/フォーンフォーン/フォーン



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