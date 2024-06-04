【宇宙船付き】キャット タワー 木製 据え置き 爪とぎポール 猫タワー

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【商品内容】：木製キャットタワー【サイズ】：約40cm×60cm×135cm【重量】：約15kg※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。※耐荷重以上のペットを載せないでください【サイズ・設置自由】土台サイズ：60*40cm、高さ：135cm。スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！据置タイプは部屋の角、ソファーの横など、どこでも自由に設置可能！圧迫感もなく、いつでも猫ちゃんと遊べます。【高安定性耐久性】木製なので、オシャレなインテリアとしてどんな部屋にも溶け込んでいます。しっかりとした幅広い底座と4ヶ所支える支柱は、キャットタワー全体の安定性をアップさせます。大きな猫ちゃんが遊んでも揺れにくいで、多頭飼いの場合でもご使用できます。1.65mの高さで、猫は登るのを十分んに楽しむことをできます。【360°透明宇宙船】かわいい肉球を心ゆくまでお楽しみいただけます！宇宙船の曲線は、猫をリラックスさせるために特別に設計されています。アクリル制で透明感いい、愛する猫ちゃんを360°全部見ます。普段は見られないシーンを撮影することができます。【運動不足とストレスを解消】好奇心が旺盛で活発な猫が多いので、上下運動やジャンプ、爪とぎができるタワーが喜ばれるでしょう。遊び、休み、爪研ぎだけではなく、5段階設計で登ったり降りたりできるので、ネコちゃんの運動不足を解消し、より健康的な暮らしをサポートします。【見晴らし台】高いところから周りを見渡せる♪汚れても掃除がしやすい素材。猫は高いところに登ると本能的に安心しますし、上下運動が好きな動物なので、キャットタワーを用意してあげると猫ちゃんの生活の快適さが増します。