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【新品・未使用】お値下げ中 タグ付きケープ付きシャツ
商品番号 F86831973885
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【新品・未使用】お値下げ中 タグ付きケープ付きシャツ
ブランド名 アーカイブ
特別価格 税込 1,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※他サイトでも出品しておりますので購入の際は必ずコメントお願いします。新品、未使用品タグ付きのものになります。今期購入したものです。ケープが取り外し出来るブルーのシャツです◎定価税込5500円。・肩幅約35㎝・身幅約51㎝・着丈約56㎝全て平置き採寸になります。また素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering805979.html
http://narcologia.ru/goods/septet959219.html
http://narcologia.ru/goods/rouge877610.html
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