COTTONソフトRIB 2wayトップス(オフホワイト, FREE)

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コットンソフトリブ2WAYトップスオフホワイトシールームリン単価9,500円やわらかくてとても着心地のよい商品です。2WAYと商品名にありますが、実際は何通りもの着方があって、色々と楽しめると思います。昨年2.3度着用し、今年は一度も着ていません。大切に着用していたので、汚れ等なく美品です。柔軟剤等の匂いありません。ハンガーの跡がつかないように、ワマハンガーを使用し大切に保管しておりました。どなたかかわってお使いいただける方によろしくお願いいたします。