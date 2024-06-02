トプカピ☆美品　人気スコッチグレイン　ミニトートバッグ

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商品詳細
ブランド▪️トプカピトレジャー定価▪️￥13,200カラー▪️ブラック重量▪️400gサイズ▪️約20cm×26cm(上辺35)×マチ13cm状態▪️2回ほど、短時間で持っただけなので、状態は良いと思います。☆トプカプの人気のシリーズのスコッチグレインミニトートバッグ。雨や汚れにも強い上質なフェイクレザーを使い、小ぶりながらマチが広く、長財布やポーチなどお出かけに必要なものがすっきり収まり、休日はもちろん荷物が少ない日の通勤バッグにもOK。取り外し可能なファスナーポーチ付きです。※ショルダー紐はないタイプになります。＃トプカピ＃トートバッグ＃スコッチグレイン
http://narcologia.ru/goods/symmetric172045.html
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