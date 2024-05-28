【未使用】Esensation/ファイバー 総柄 コート EIKO KONDO

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◎沢山の商品からご覧頂き誠にありがとうございます◎こちらの商品は即購入OKです☆コメントなしでご購入下さいませ☆【ブランド】EsensationEIKOKONDO【商品】光沢ファイバー総柄コート【カラー】ブラック【参考新品定価】41790円【素材】表地：ポリエステルファイバー59%コットン41%裏地：ポリエステル100%【商品説明】品良く光沢感のあるファイバー混生地を使用したコートです☆【サイズ】F平置き実寸で身幅約49センチ着丈約85センチ肩幅約40センチ袖丈約57センチ裾幅約86センチ(素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい)【コンディション】(自宅保管の未使用品です)ゆうゆうメルカリ便発送とさせて頂きます☆商品がお届けされましたら、受け取り評価をお願い致します☆その他ご不明な点はお気軽にご質問下さいませ☆素人の主観表記のため完璧を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮頂けますようお願い致します☆照明の具合などで写真と肉眼でカラーが違って見える場合が御座います☆基本的にUSED商品になりますのでご理解していただいた上でご購入下さいませ☆VivienneWestwood、MARITHEFRANCOISGIRBAUD、マリテフランソワジルボー、Maisonmargiela、rickOwens、YohjiYamamoto、COMMEdesGARCONS、RafSimons、ラフシモンズ、レア、Y2K、00's、2000年代、archive、JUNYAWATANABE、FINALHOME、ISSEYMIYAKE、HelmutLangNumbernine、Undercover、beauty:beast、20471120、E-Clat、エイココンドウ