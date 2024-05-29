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お値下げ【極美品】アンテプリマ ワイヤーバッグ
商品番号 W16394393394
商品名

お値下げ【極美品】アンテプリマ ワイヤーバッグ
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】アンテプリマ【カラー】ブラック【素材】PVCワイヤー×ナイロン【サイズ】縦24cm×横35cmアンテプリマの中でも、ベーシックで使いやすいハンド/ショルダーバッグです。知人の転居に伴い頂きましたが、使用しないため出品します。購入後数回使用したものの、ほとんど使わず保管されていたそうです。素人目ですが、外側、内側ともに気になる汚れ、痛みは見られません。とても綺麗な状態です。日常使いはもちろん、これからのホリデーシーズンにも重宝すると思います。是非ご検討ください。※一度人の手に渡ったお品ですので、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。※梱包は持ち手を内側に収納させていただきます。※知人が喫煙することがあったため、敏感な方はご購入をお控えください。
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