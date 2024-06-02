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ジョンストンズ オブエルガン カシミヤ ブロックチェック マフラー ブラウン系
商品番号 G63097296007
商品名

ジョンストンズ オブエルガン カシミヤ ブロックチェック マフラー ブラウン系
ブランド名 ジョンストンズオブエルガン
特別価格 税込 5,690 円
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商品詳細

▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃▹◃┄▸◂┄▹◃★即購入大歓迎です★JohnstonsofElginジョンストンズオブエルガンカシミヤ100チェック柄マフラー大きめチェックが素敵な落ち着いたブラウンのカシミヤ100マフラー。●サイズ：以下、平置き採寸長さ210cm(フリンジ込)幅36cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：カシミヤ100%●状態：目立った傷や汚れはありませんが自宅保管の中古品です。中古品ということをご理解のうえ、ご検討ください。コンパクトに梱包し発送します。JohnstonsofElginジョンストンズチェックマフラーストールカシミヤ※他にもたくさん出品していますのでどうぞご覧下さい！▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃▹◃┄▸◂┄▹◃素材···カシミヤ柄・デザイン···チェックカラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/financier163160.html
http://narcologia.ru/goods/navigate376630.html
http://narcologia.ru/goods/browse221291.html
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