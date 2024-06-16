最安 MAISON KITSUNE メゾンキツネ Tシャツ 半袖 S 白

素材：綿100％カラー：【白】仕様：クルーネックサイズ；【S】肩39着丈60身幅46袖18 【M】肩40着丈61身幅47袖18.5 【L】肩42着丈62身幅49袖18.5発送について当日の16時まで支払い済の場合、当日の発送になります。注意点サイズを確認の上、ご購入お願いします。・海外輸入品につき運送に伴う多少の傷、ほつれ等がある場合があります。・自宅保管なため神経質な方の購入はご遠慮ください。・ご理解いただける方のご購入をお願い致します。トラブルを防ぐために、袋から出して検品してから再包装後発送いたします。素人の目線で検品して、見落としがあるかもしれません。 不良品などと思われる品物が届いたら、必ず受取評価の前に、取引メッセージをください。交換、返品など対応します。 ★連絡なし、いきなり悪い評価をつけるのはやめてください。★



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