45R ジャガードニット　Tシャツ

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ブランド/45R素材/綿色/キナリサイズ/①身幅44cm着丈55cm肩幅35cm何度か着ました。後ろに引っ掛けた傷がありますがお直し屋さんでお直し済みです。写真ご確認ください。お安くお譲りします。自宅保管をご理解ください。