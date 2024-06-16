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- 45R ジャガードニット Tシャツ
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商品詳細
ブランド/45R素材/綿色/キナリサイズ/①身幅44cm着丈55cm肩幅35cm何度か着ました。後ろに引っ掛けた傷がありますがお直し屋さんでお直し済みです。写真ご確認ください。お安くお譲りします。自宅保管をご理解ください。
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