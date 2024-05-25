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- Acne Studios アクネストゥディオズ コットン100% ノースリーブ
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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。※コメント無しでの即購入OKです。-----ブランド-----ACNESTUDIOSノースリーブシャツMサイズ アクネネイビー 紺色アクネストゥディオズAcnestudios-----サイズ-----平置き採寸ですサイズ34(Mサイズ)総丈:78脇下身幅:35ウエスト周り:45(Aラインに広がります♪)カラー：ネイビー✖️ノースリーブシャツ素材：コットン100%※多少の誤差はご了承ください。-----商品説明-----大人気デザイナーズブランド、アクネのネイビーノースリーブコットンシャツです。デザインがかなり好みで手放すのが惜しいくらいです。Aラインに横にふわっと広がります。正面から見たらスラッとかなり着痩せできるアイテムです。コットン100%ですのでこれからの季節にどうぞ(*^^*)
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy651553.html
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