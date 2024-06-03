PSA9 ファイヤー\u0026サンダー\u0026フリーザーGX SR

ポケモンカード ファイヤー\u0026サンダー\u0026フリーザーGXSRグレード：9コレクション整理のため出品します。私自身が直接PSA本社に鑑定依頼した商品です。PSA専用のUVカットスリーブに入れて保管しております。間違いなくPSA専用のケースに入った画像の鑑定番号の品をお送り致します。右下にPSAマーク刻印されております。PSA10や9の評価を獲得したカードでも、白かけやホロかけ等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認し、納得の上購入をお願い致します。画像追加が必要な場合はご購入前に連絡下さい。ケースは丁寧に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている初期傷等ある場合があります。神経質すぎる方、トラブル防止の為購入はお控え下さい。送料はこちら負担でプチプチと宅急便コンパクトの専用箱に入れて匿名発送させていただきます。



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