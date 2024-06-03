ジョンローレンスサリバン カットソー Tシャツ 白 半袖 レディース

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JOHNLAWRENCESULLIVAN【半袖カットソー/Tシャツ】モザイクアートのようなバタフライプリントのカットソーです。少し透け感のあるやわらかな薄手の素材。写真では分かりづらいのですが、着用した際の、肩から袖にかけての落ち感が綺麗です。カラー:ホワイト素材:コットン50%、レーヨン50%サイズ:ONE/フリー身幅:約54cm着丈:約56cm*平置き採寸定価:10,000円ほど商品の状態:2回着用しました。手洗い表記ですがネットに入れて洗濯機で軽く洗っていたかもしれません。乾燥機は使っていません。特筆する点として・中央付近に一点小さなシミがございます。(一番最後の写真の丸で囲った箇所)・芳香剤のような香りがついてしまっています。(当時使った洗剤の香りかもしれません)自宅保管していたお洋服、一度人の手に渡った物ですので、完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控えくださいますようお願いいたします。発送方法:ゆうパケットポスト発送について:発送までに数日お時間をいただく場合がございます。お互いに急かさないお取り引きができる方のご購入を希望します。何卒ご理解のほど、宜しくお願いいたします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック