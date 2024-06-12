おまとめ　レトロブラウス　ポリシャツ　柄シャツ　花柄ブラウス　Mサイズ

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数ある中からご縁があってご覧頂きありがとうございますご不明な点がございましたらご購入前にお気軽にお尋ね下さい(^^)他にも多数商品取り揃えております。おまとめ買いがお得なのでご覧ください♪⇒⇒#春子の被服店《商品詳細》古着女子 フルジョ レトロ古着ビンテージヴィンテージvintageOLD花柄 レトロブラウス 柄シャツ ポリシャツアンティークボタン花柄のレトロブラウスです。アンティークボタンが使われておりレトロ古着が好きな方にオススメ(透け感なし)■サイズサイズ感でレディースMにカテゴライズしていますが必ず実寸をご確認ください。着丈55cm身幅50cm肩幅40cm袖丈23cm※素人採寸ですので誤差はご了承下さい。コンディション→B(まだまだ着用可能な古着)目立つ汚れや傷はありません古着、ビンテージアイテムになりますので使用感等を含めた価値にご理解の頂ける方のご購入お待ちしております●素材 ポリエステル・写真撮影ですので、実物とは、若干色が異なる場合があります。ご了承下さい。・お洋服は全てペット・喫煙者のいない環境で大切に保管しておりますのでご安心下さいませ。M230627-12221005-4