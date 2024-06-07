✨希少極美品✨ ティファニー ヴェネチア ゴルドーニ メダリオン ネックレス

⭐️匿名配送⭐️送料無料⭐️即購入ＯKご覧いただきありがとうございます。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください。▪️サイズトップ約2.5㎝×2.5㎝チェーン約45㎝※平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。▪カラーシルバー▪️付属品なし※商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニターやお部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承くださいませ⚪︎コンディション目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いいただける綺麗なお品ですあくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮ください。※状態に関しては主観の部分もございますので、写真でご確認をお願いいたしますわからないことがありましたら、お気軽にコメントください※目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます⚪︎購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です他にも様々なかわいいアクセサリーを取り扱っております♪ぜひ、ご覧ください♡その他のTiffanyの商品はこちらから↓ ☆☆#yunos_Tiffanyアクセサリー☆☆ その他のネックレスはこちらから↓ ☆☆#yunos_ネックレス☆☆⚪︎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします管理番号E317



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