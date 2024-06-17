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CELINE（セリーヌ）カバ　スモール　トープ
商品番号 U14070555484
商品名

CELINE（セリーヌ）カバ　スモール　トープ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 39,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CELINE（セリーヌ）のスモールカバです。3〜4年前に国内百貨店のセリーヌ店舗で購入しました。グレージュのような色味で、どんな服にも合わせやすいと思います。新ロゴです。2〜3回使用した程度で汚れや擦れなどありません。保存袋に入れて保管していました。ショルダーストラップ、保存袋、説明書、ブランド紙袋をお付けします。■カラー：トープ■縦：28cm■横：22cm■マチ：9.5cm素材···レザー(本革)カラー···ベージュトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
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