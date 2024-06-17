FENDI ズッカ 財布 長財布 ラウンドジップ PVC

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ご覧いただきありがとうございます(^^)☆サイズ タテ約10.5cm ヨコ約19cm マチ約2.5cm （素人採寸の為多少の誤差はご容赦ください）☆状態 スレが各所にありますがまだまだ 使用していただけると思います。（状態はあくまで主観ですので写真でご確認の上、不明点がありましたらコメントください）☆カラー ブラウン☆配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。☆こちらは真贋鑑定済みの商品です。正規品で間違いありませんので安心してご購入下さい（万が一偽物だった場合は返品対応致します）FENDIフェンディFENDI財布フェンディウォレット財布ウォレット