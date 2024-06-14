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正規品　マトラッセクリスタルビジュー ミュウミュウ
商品番号 V68791516108
商品名

正規品　マトラッセクリスタルビジュー ミュウミュウ
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 10,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品　人気商品】ミュウミュウMIUMIUmiumiu長財布マトラッセクリスタルビジューレザーピンクウォレットwallet二つ折りロングウォレットスナップボタンファスナーデカロゴ内側：カードポケット×16札入れ×2ポケット×3小銭入れ×1カラー　ピンク素材　ラムレザー　羊皮縦　　約10cm横　　約19.5cmマチ約3.5cm平置き採寸小銭入れの中に多少の汚れ、角にスレなど若干の使用感はございますが、大切に使用していたのでとくに目立った傷や汚れはなく、比較的美品だと思います。ギャランティカードは失くしてしまい無いことをご了承願います。2年前に高島屋のミュウミュウで購入しました正規品です。正直手放すか悩んでいるので消す可能性もあります。即購入歓迎ミュウミュウの箱に入れて発送致します。箱が不要の方はお申し付け下さい。100円お値引き致します。カラー···ピンク柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革
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