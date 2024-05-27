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✨極美品✨　PRADA 長財布　ドキュメントケース　サフィアーノレザー　手紙型
商品番号 M20070515597
商品名

✨極美品✨　PRADA 長財布　ドキュメントケース　サフィアーノレザー　手紙型
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 6,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

D385☆定価:108000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記　大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:なし保証書:なしその他:なし2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandPRADAプラダ☆型番224☆colorピンク　ゴールド　金色☆designロングウォレット　長財布　ウォレット　財布フラップ　スナップボタン　ボタン　ファスナーサフィアーノレザー　サフィアーノドキュメントホルダー　レター型　手紙型メタルロゴ　メタル金具　ロゴ金具　ブランド金具ブランドロゴ　ロゴ　アイコン小銭入れ　札入れ　カード入れ金具　刻印☆materialレザー　革☆size縦:11.0cm横:20.1cm厚さ:1.5cmカード入れ×3小銭入れ×1札入れ×1☆condition✨極美品✨目立った傷や汚れのない非常に綺麗なお品です！\u2028自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#vintage#ヴィンテージ
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