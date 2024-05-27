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- 掛け軸 田中康浩 玉堂富貴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
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商品詳細
掛け軸田中康浩玉堂富貴絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）407×1053ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 田中康浩 康浩 牡丹 玉蘭 海棠 吉祥 招福 長寿 夫婦円満 開運 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#田中康浩#田中_康浩#康浩#玉堂富貴#牡丹#玉蘭#海棠#招福#吉祥#お祝い#出産#新築#落成#出産祝い#新築祝い#落成祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
http://narcologia.ru/goods/ordering858379.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical548101.html
http://narcologia.ru/goods/navigate493630.html
掛け軸 田中康浩 玉堂富貴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。-
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掛け軸 田中康浩 玉堂富貴 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。-
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