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LOUIS VUITTON ラウンドファスナー 長財布 ダミエ N60534
商品番号 W96663211535
商品名

LOUIS VUITTON ラウンドファスナー 長財布 ダミエ N60534
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,177 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ！！49500→29700#iinamiヴィトン←出品しております、ヴィトン一覧がご覧いただけます!!★こちらの商品は宮崎市の「リサイクルショップ三喜」で購入したものになります。鑑定済みの商品になりますので、ご安心ください!!★★☆正規品以外は手にした事が無い為、あり得ませんが、万が一、偽物だった場合には商品到着より１週間以内にご連絡お願いします☆☆返品・返金対応させていただきます☆※購入前にはコメントお願いします。＿＿商品情報＿＿☆☆メーカー：LOUISVUITTONルイヴィトン☆商品名：ダミエポルトフォイユ・クレマンスN60534ラウンドファスナー長財布☆シリアル：GI1107☆★サイズ：H約8cm：W約19.5cm：D約2cm　　※素人採寸ですので誤差があるかもしれません。ご了承ください。※状態：全体的に、使用感あり。　　　表面傷汚れ、角、フチ、スレ、　　　ファスナー部分、毛羽立ちあり。　　　生活臭若干匂います。タバコではないです。　　内側汚れ、スレ、剥がれ、使用感あり。　　　コインケース汚れあり。　　　金属部分、小傷、剥がれあり。　　　※他、中古品ですので、写真や状態記入して無いものにも、傷、汚れ等ある可能性もございます。神経質な方はご遠慮ください。付属品：画像の物全てになります。※すり替え防止のため、お客様都合の、返品返金はお受けできませんのでご納得の上ご購入お願い致します。※トラブル防止の為、気になる事がございましたら、購入前にご質問ください。ITMJH9BGXWU2#ヴィトン#ビトン#ダミエ#ラウンドファスナー財布#ポルトフォイユ#クレマンス
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