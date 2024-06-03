グリーンレーベルリラクシング　フーデットジャケット

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◆サイズ表記◆M◆実寸◆肩幅：約45ｃｍ身幅：約52ｃｍ着丈：約67ｃｍ袖丈：約59ｃｍ※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。◆素材◆画像を参照してください。◆コンディション◆商品は予めこちらで確認しておりますが、細かな汚れ等の見落としがある場合があります。ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。古着ですので神経質な方はご遠慮ください。◎送料の関係で発送する際にはコンパクトに畳ませて頂きます事ご了承お願いします。◎USED品のご使用に慣れた方、USED品に理解のある方のご購入をお願い致します。M163-33