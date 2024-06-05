ジバンシー　ブランド　ブラック　ショルダーバッグ　メンズ　レディース　お洒落

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→✨#NINASHOP ✨←✨即購入OK！！早い者勝ちですので是非ご検討ください✨⭐️商品のご紹介⭐️ ジバンシーのブラックカラーとデザインがとても高級感溢れるショルダーバッグでございます。少しの傷や汚れ等が見られますが、ご使用には問題無くまだまだお使い頂ける商品です。完璧を求める方や繊細な方のご購入はお控え下さい。⭐️商品の詳細⭐️【購入先】✨こちらの商品はブランド品の真贋鑑定を行うネット古物市場よりご購入した\"正規のお品\"です✨【色】ブラック【サイズ】縦16㌢横22.5㌢ マチ6㌢【仕様】ショルダーバッグ【付属品】無し【製造国】MADEIN-【シリアルナンバー】-【商品管理番号】YP1987⭐️NINASHOPの保管⭐️✨ブランド品の保管は専用のお部屋の収納棚にて保管してます♪✨タバコは吸わないため臭いなども安心です！！✨ペットは飼っておりません♪✨迅速な対応心がけます！✨コメントも即返信いたします！（深夜は対応いたしかねますが、できる限り返答行います！）⭐️おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい☆その他アイテムも宜しければご覧下さい☺︎→✨#NINASHOP ✨←⭐こちらはあくまでも中古品ですので、写真に写り込まない金具と革の劣化やたるみ、擦れ、小さな汚れや傷がある場合があります。⭐購入の場合、プロフィール、説明文、写真は必読です。上記ご確認の上、ご購入をお願いします☺︎ご不明な点がございましたらコメント宜しくお願い致します♪最後まで閲覧ありがとうございました！！