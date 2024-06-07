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大島紬着物リメイクリバーシブルコート
商品番号 A24575448269
商品名

大島紬着物リメイクリバーシブルコート
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表地　黒地×赤、グリーン、黄縞柄裏地　赤×黒着丈　92㌢前幅　56㌢表裏右側ポケット有り一点物シルク素材のため多少のたたみシワが配送時に付いておりますが、スチームアイロン等でハンガー掛けて収納していただければ幸いです。張り感のある素材です。
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