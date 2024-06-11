

WEB限定カラーあり/洗える】フリルディテール ブラウス / 組曲 ... WEB限定カラーあり/洗える】フリルディテール ブラウス / 組曲 ...



組曲♡ブラウス オンワード樫山 春早割 2988円 zicosur.co 組曲♡ブラウス オンワード樫山 春早割 2988円 zicosur.co



【VERY 別注カラー登場！・組曲×setsuko sagittaire】モノトーンドットプリント ブラウス(KL33), ネイビー系5, 2 【VERY 別注カラー登場！・組曲×setsuko sagittaire】モノトーンドットプリント ブラウス(KL33), ネイビー系5, 2



WEB限定色あり】エンブロイダリーレース ハイネック半袖ブラウス ... WEB限定色あり】エンブロイダリーレース ハイネック半袖ブラウス ...



洗える】ナチュラルローンスキッパー ブラウス / 組曲 | ファッション ... 洗える】ナチュラルローンスキッパー ブラウス / 組曲 | ファッション ...



洗える】ナチュラルローンスキッパー ブラウス / 組曲 | ファッション ... 洗える】ナチュラルローンスキッパー ブラウス / 組曲 | ファッション ...



吸湿・冷感・UVケア】ジョーゼットジャージーバックフリル Tブラウス ... 吸湿・冷感・UVケア】ジョーゼットジャージーバックフリル Tブラウス ...



洗える】シアーチェック 半袖ブラウス / 組曲 | ファッション通販 ... 洗える】シアーチェック 半袖ブラウス / 組曲 | ファッション通販 ...



WEB限定カラーあり/洗える】ソフトコットンローン フロントフリル ... WEB限定カラーあり/洗える】ソフトコットンローン フロントフリル ...



【VERY掲載・NAVY】スタンドフリルTEEブラウス, アイボリー系, 2 【VERY掲載・NAVY】スタンドフリルTEEブラウス, アイボリー系, 2



WEB限定カラーあり】チェック ブラウス（KE25） / 組曲 | ファッション ... WEB限定カラーあり】チェック ブラウス（KE25） / 組曲 | ファッション ...



【VERY 別注カラー登場！・組曲×setsuko sagittaire】モノトーンドットプリント ブラウス(KL33), ネイビー系5, 2 【VERY 別注カラー登場！・組曲×setsuko sagittaire】モノトーンドットプリント ブラウス(KL33), ネイビー系5, 2



ボウタイ付き】メッセージシャーティング シャツ / 組曲 ... ボウタイ付き】メッセージシャーティング シャツ / 組曲 ...



kumikyoku（組曲） - 【美品♡】 組曲 オンワード樫山 フリルギャザー ... kumikyoku（組曲） - 【美品♡】 組曲 オンワード樫山 フリルギャザー ...



洗える】シアーチェック 半袖ブラウス / 組曲 | ファッション通販 ... 洗える】シアーチェック 半袖ブラウス / 組曲 | ファッション通販 ...

組曲オンワード樫山いちど着用しました。ブラックに近いネイビーだと店員さんは言ってました。サラサラして麻のような生地感です。着丈は後ろが長めで、首元も可愛いです。袖は少し長めで上品な雰囲気のブラウスです♡サイズ２着丈背中側が約57センチ(前は5センチほど短いです)身幅約50センチサイズ感やイメージ違いなどによる返金はできません。ご自由に出品していただくなどの対応でお願いします。