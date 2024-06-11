組曲♡ブラウス オンワード樫山

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商品詳細
組曲オンワード樫山いちど着用しました。ブラックに近いネイビーだと店員さんは言ってました。サラサラして麻のような生地感です。着丈は後ろが長めで、首元も可愛いです。袖は少し長めで上品な雰囲気のブラウスです♡サイズ２着丈背中側が約57センチ(前は5センチほど短いです)身幅約50センチサイズ感やイメージ違いなどによる返金はできません。ご自由に出品していただくなどの対応でお願いします。
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