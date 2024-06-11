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組曲♡ブラウス オンワード樫山
商品番号 T37322475756
商品名

組曲♡ブラウス オンワード樫山
ブランド名 クミキョク
特別価格 税込 1,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

組曲オンワード樫山いちど着用しました。ブラックに近いネイビーだと店員さんは言ってました。サラサラして麻のような生地感です。着丈は後ろが長めで、首元も可愛いです。袖は少し長めで上品な雰囲気のブラウスです♡サイズ２着丈背中側が約57センチ(前は5センチほど短いです)身幅約50センチサイズ感やイメージ違いなどによる返金はできません。ご自由に出品していただくなどの対応でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mythic990935.html
http://narcologia.ru/goods/navigate774530.html
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