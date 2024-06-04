美品! B\u0026Y UNITED ARROWS ギャザーボリューム5分袖ブラウス

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BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS - ☆今期☆BEAUTY & YOUTH ギャザー ...



BY コットンボイルギャザーボリューム6分袖ブラウス -ウォッシャブル-

⚠大切な情報を記載していますので必ずプロフィールと商品説明をよく読んで下さい！BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSビューティ＆ユースユナイテッドアローズBY∴ギャザーボリューム5分袖ブラウス分量感のある軽やかなギャザーボリュームが愛らしい5分袖ブブラウス。ミニマムなネックとのシルエットバランスが存在感を引き立てます。少し開けて胸元を除かせたり、羽織風に合わせてアレンジするのも◎。ナチュラルなムードに、女性らしく洗練された雰囲気が他に無い一枚。カットオフデニムを添えたり、ショーツで軽快に合わせるのもおすすめです。汗ばむ季節に嬉しい、手洗い可能なイージーケアもポイント。お出掛けが楽しくなる華やかなルックスが夏のシーズンを盛り上げてくれます。直営店にて購入。1〜2回着用。汚れやダメージはなく、とても綺麗な状態です。カラー:ライトベージュサイズ表記:フリーサイズ採寸(cm)着丈57身幅72肩幅34袖丈41.5裄丈57多少の誤差はご了承下さい。素材コットン100%⚠小さく折り畳んで簡易包装での発送になりますので畳み皺など予めご了承下さい。⚠着用済み・自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい！SACRAdahliaドゥーズィエムクラスアパルトモンAPSTUDIOロンハーマンヤエカオーラリースタジオニコルソンマルタンマルジェラメゾンマルジェラマディソンブルーアッパーハイツトゥモローランドギャルリーヴィーエンフォルドプラージュセオリーTICCAYLEVEストラプラステトゥデイフルSONOHYKEアクネステュディオスユナイテッドトウキョウニコルソン＆ニコルソンユナイテッドアローズジャーナルスタンダードビームスシップスドレステリアアダムエロペミラオーウェンエストネーションsacaiガリャルダガランテイエナスピック＆スパンアーバンリサーチマルティニークエディションクレプスキュールアンフィルフィルマムCLANEameriノーコントロールエア6ROKUビショップフレームワーク