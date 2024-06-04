Christian Dior 長袖ポロシャツ M ヴィンテージ ストライプ

サイズ：身丈57cm袖丈55cm肩幅37.5cmバスト50cm素材：綿100%生成りのような光沢のある生地です。袖口・裾のゴムが劣化見られます。年数経過による、汚れ、ダメージ等あります柄・デザイン...ストライプカラー...レッド袖丈...長袖



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