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スーナウーナ☆刺繍ブラウス
商品番号 P62858743190
商品名

スーナウーナ☆刺繍ブラウス
ブランド名 スーナウーナ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪2021年の夏頃にスーナウーナで20,000円程で購入しましたが、着用機会がなかった為出品いたします。※タグは外れています。ネイビーのブラウス地に花柄刺繍が全体に施された豪華なブラウスです。洗濯（手洗い）も可能です。着丈：51.5cmバスト：96cm袖の筒周り：35cm裾幅：100cm※テーブルに平置きして測りました。厳密では無いのでご了承くださいませ。※しっかり硬めの生地です。裏地あり。※ストレッチは全く効いておりません。※普段の着用サイズ7〜9号の方にお勧めです。※ファスナーやボタンは付いていません。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋※お値下げ交渉不可。
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