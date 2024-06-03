スーナウーナ☆刺繍ブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪2021年の夏頃にスーナウーナで20,000円程で購入しましたが、着用機会がなかった為出品いたします。※タグは外れています。ネイビーのブラウス地に花柄刺繍が全体に施された豪華なブラウスです。洗濯（手洗い）も可能です。着丈：51.5cmバスト：96cm袖の筒周り：35cm裾幅：100cm※テーブルに平置きして測りました。厳密では無いのでご了承くださいませ。※しっかり硬めの生地です。裏地あり。※ストレッチは全く効いておりません。※普段の着用サイズ7〜9号の方にお勧めです。※ファスナーやボタンは付いていません。カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋※お値下げ交渉不可。
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