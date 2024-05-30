新品YOUNG \u0026 OLSENエディフィス別注 ロゴ Tシャツ

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新品2021SSYOUNG\u0026OLSENヤングアンドオルセンエディフィス別注ロゴプリントTシャツYOUNG\u0026OLSENのロゴTシャツです。特別なグラフィックを載せたEDIFICE限定仕様のバッグデザインをTシャツのバックに大胆にプリント。フロントの胸元にもブランドネームを小ぶりで上品にプリントし、ネック部分や裾の裏側にもネームを配置した、細部にも遊び心の効いた仕上がりとなっています。【YOUNG\u0026OLSENTheDRYGOODSSTORE】SUN/kakkeのデザイナーである尾崎雄飛氏が2015年春夏シーズンよりスタートさせたブランド。ベーシックながら使い勝手が良く、いつまでも愛用したくなるアイテムを提案。物作りにおけるデザイナー自身の拘りを感じさせるコレクションを展開している。【商品詳細】YOUNG\u0026OLSENTheDRYGOODSSTORE× EDFICE色：ホワイト表示サイズ：L素材：コットン100%参考価格7,700円キャンセル、クレーム、返品不可でお願いします。ベイクルーズイエナジャーナルスタンダードスピックアンドスパン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏