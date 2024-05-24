ピンクハウス　コットンシャツ

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素材···コットン綺麗な状態で自宅保管しておりました。お好きな方にお譲りしたいです。よろしくお願いします。【アイテム】カネコイサオ KANEKOISAO 半袖トップス ブラウス レース ピコフリル ピコット ピンタック リボン 編み上げ 刺繍 WONDERFULWORLD ワンダフルワールド ピンクハウス PINKHOUSE【状態】目立った汚れ・大きな傷など見られませんので、まだまだ沢山お使い頂けます。