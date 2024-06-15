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ハンドバッグ ショルダーバッグ
商品番号 T58188593580
商品名

ハンドバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

結構物が入り、使いやすいです！ハンドバッグとして使用していたので、ショルダー部分は綺麗な状態です。金具のところに傷がありますので、中古品であることをご理解いただきご購入お願いします。#ハンドバッグ#ショルダーバッグ#ブラウン#バーキン#
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