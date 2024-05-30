ヴィオラドーロ　かごバッグ

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商品詳細
ベージュ×ゴールド使用回数は少ないですが天然素材の特性上キズ、シミ、ムラ、ほつれ等ございます。購入時より型崩れもあります。目立つ汚れはないと思いますが、見落としがあるかもしれません。中古品へのご理解ある方のみ、ご検討よろしくお願い致します。
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