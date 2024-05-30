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爽やかなブルーが美しい！天然ブルートパーズ＆ダイヤモンド ペンダント ネックレス
商品番号 H56687738480
商品名

爽やかなブルーが美しい！天然ブルートパーズ＆ダイヤモンド ペンダント ネックレス
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 21,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···K18(18金)カラー···ブルー装飾···その他ストーンモチーフデザイン···その他品質の良い大粒ブルートパーズを18金イエローゴールド枠でしっかり石留めして上部に４粒の天然ダイヤモンドを乗せたデザインがシンプルでとてもカッコイイペンダントネックレス登場しました！7.0×9.0mmのオーバルカットのブルートパーズですのでインパクトがあり迫力満点の煌びやかな輝きを放ちます。ダイヤモンドがアクセントになっていてブルートパーズの爽やかな輝きを引き立てています。【商品詳細】商品番号　AG004009商品名　ダイヤモンド付きオーバルブルートパーズペンダントネックレス貴金属素材　18金イエローゴールド（K18）※刻印あります石の質　天然トパーズ（照射処理）、天然ダイヤモンド石　　目　ブルートパーズ:石目刻印なし（7.0×9.0mm）／ダイヤモンド0.110ct（全4石）重　量　4.06g大きさ　横9.7×縦17.7×台座の高さ5.6mmチェーン　太さ0.7mm、全長40cm#diamond#blue#topaz#ブルー#トパーズ#ダイヤモンド#gold#18金#イエロー#ゴールド#ペンダント#ネックレス
http://narcologia.ru/goods/influenza569093.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate951148.html
http://narcologia.ru/goods/update722595.html
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