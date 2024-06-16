フェラガモ ハンド トート ショルダー バッグ 革 黒 ヴァラ EY103

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【商品説明】縦：約26cm横：約40cm厚さ：約12cm持ち手：ハンドル約46cm仕様：マグネットホック開閉式ポケット：6ヶ所色：ブラック素材：レザー付属品：保存袋【状態ランク】状態ランク：BAS：新品、未使用or未使用に近いA：目立った傷や汚れなしAB：目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れありBA：やや傷や汚れありB：やや傷や汚れありBC：やや傷や汚れありor傷や汚れありC：傷や汚れありD：全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があります。ファスナーの開閉はスムーズです。マグネットホックの留まりに問題はありません。エナメル部分が少しベタつきます。表面に型崩れ・シワがあります。金属部分にメッキ剥がれがあります。上記ダメージはありますが、普段使いには問題なくお使いいただける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しております。万が一にも偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識のうえ、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控え願います。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございます。※発送はメルカリ便のみの対応となります。他発送方法はお受けしかねますので、ご了承ください。EY103-105