ルイヴィトン スカーフ＆バンドーBB ライジング コンフィデンシャル ピンク系

送料無料・匿名配送！即購入OKです！ご質問はお気軽にどうぞ！！#ｈ_1173ブランド小物----------(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜ルイヴィトンLOUISVUITTONスカーフバンドーBBライジングコンフィデンシャルM76351ピンク系です。ピンク背景にブラックからグレーグラデーションを効かせたアイコニックなモノグラム・パターン、ストラップとロックのモチーフパターンが描かれた逸品です。2020年AWコレクション、ピンク系は珍しく希少な品となっております。▶商品詳細素材：シルク100％サイズ：約120×5㎝カラー：ピンク×ブラック系型番/シリアル：M76351/MR1220商品状態：ツレやシミの無い美品です。付属品：ブランドカード2枚、箱（写真①、オマケ程度と思って頂ければ、）購入先：古物市場（神奈川県公安委員会第452780006399号）購入品、鑑定済みです。▶発送方法送料無料、匿名配送らくらくメルカリ便にて配送致します。ご質問がございましたら、ご購入前にお気軽にコメントいただければと思います。宜しくお願い致します。m(__)m



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