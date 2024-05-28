agete　アニバーサリー　ノベルティ　ジュエリースタンド　チャーム　ネックレス

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こちらは、今年のageteアニバーサリー限定で2つ以上購入の条件を満たす事で貰える大人気のジュエリースタンドです！スタンドと縁は美しい少しダーク調の木で出来ており、ジュエリーを飾る部分は柔らかい皮のような素材で出来ているのでアクセサリーを傷付ける心配もございません。飾るだけで、少しアンティークで上質な空間が演出出来、デザインが大変素敵な他には無いような雰囲気です。ネックレスチャームやイヤリングチャーム等増えていった際にはもちろん、裏にフックもあるようなのでネックレスの飾り台としても使えそうです。大変気に入っていたのですが、金欠のため泣く泣く放出です。出品を迷うお品のため、出品取り消しの可能性もあります。勿体なくて使用出来ず、写真のように届いたままの状態で箱に入れて暗所保管していました。アガット ノジェス エテ ete NOJESS ヴァンドーム青山 ヴァンドームブティック フェスタリア ザ・キッス テイクアップ フランフラン ジュエリー アクセサリー リング ケース 限定 スプリング サマー ウィンター オータム クリスマス コレクション 202320222021スタージュエリー 腕 時計 ノベルティ チャーム ネックレス イヤリング ピアス 指輪 ブレスレット