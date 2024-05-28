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エルメス 大判シルクスカーフ
商品番号 S24131582414
商品名

エルメス 大判シルクスカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...花柄カラー...レッド縦88㎝×横89㎝素人の採寸です。エルメスシルク100％大判スカーフです。国内のデパートで購入した商品です。お洋服に合わせたり、お部屋のインテリアとして活用してもよろしいかと思います。
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