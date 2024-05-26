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amiur エミレ エアリーオープンショルダーパフスリーブ ブラウス
商品番号 D87631857616
商品名

amiur エミレ エアリーオープンショルダーパフスリーブ ブラウス
ブランド名 エミレ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お色はライトブラウンです。透け感があり肩部分が大きく開いているのもとても可愛いです！購入後1度着用してからは暗所保管しておりました。美品ですが、中古品であることをご理解ください。
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