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商品詳細
お色はライトブラウンです。透け感があり肩部分が大きく開いているのもとても可愛いです！購入後1度着用してからは暗所保管しておりました。美品ですが、中古品であることをご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/competitive50581.html
http://narcologia.ru/goods/composite807154.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce54155.html
amiur エミレ エアリーオープンショルダーパフスリーブ ブラウス
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