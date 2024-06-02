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西野カナ　ファンクラブ　特典　西野家　新品未開封　非売品　11点！
商品番号 D96770981066
商品名

西野カナ　ファンクラブ　特典　西野家　新品未開封　非売品　11点！
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 6,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

西野カナ　ファンクラブ　西野家の入会、継続特典11点です。全品新品未開封です初期から入会しており、手に入れるのが難しい貴重なアイテムかと思います。※バラ売りは不可となります。自宅にて保管しておりました。ご理解の上ご購入のほどお願いいたします。グッズ種類···キーホルダー#西野カナ#グッズ#西野家#ファンクラブ#ポーチ#ストラップ#クリアファイル#ボールペン
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