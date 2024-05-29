ナノ・ユニバース　ノースリーブブラウス

nanouniversesナノユニバースのブラウスです。裾が太めのタック使いで少し広がった可愛いデザインです。Vに開いたデコルテは首元をスッキリと見せてくれます。ウエストから下にかけてタックが入っており、パンツもスカートも合わせやすいです。インナー次第でオフィスやセレモニーにも使える生地感です。着る機会がないため、どなたか着て頂ける方にお譲りしたいと思います。◾️カラーブルーグレー◾️サイズ38◾️着丈56cm◾️身幅46.5cmあくまで中古品であることをご理解の上、ご検討いただけますと幸いです。



nano•universe ナノユニバース ノースリーブ ブラウス ブラック | フリマアプリ ラクマ



フリルカラーノースリーブブラウス / ブラック | 6733221301 | ナノ ...



LB.04/タックフレアノースリーブブラウス / ライトベージュ ...



シフォンプリーツノースリーブブラウス / ブラック | 6733221300 ...



LB.04/サマーツイードフレアヘムノースリーブブラウス(セットアップ可)



LB.01/サテンノースリーブブラウス / キャメル | 6692221308 | ナノ ...



LB.04/レース切り替えノースリーブブラウス



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LB.01/サテンノースリーブブラウス / キャメル | 6692221308 | ナノ ...



LB.03/ノースリーブギャザーネックブラウス / オフホワイト ...



フリルカラーノースリーブブラウス



ねじりボータイブラウス ノースリーブ（6691121010） | NANO universe ...



楊柳シャーリングブラウス ノースリーブ