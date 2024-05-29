ナノ・ユニバース　ノースリーブブラウス

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商品詳細
nanouniversesナノユニバースのブラウスです。裾が太めのタック使いで少し広がった可愛いデザインです。Vに開いたデコルテは首元をスッキリと見せてくれます。ウエストから下にかけてタックが入っており、パンツもスカートも合わせやすいです。インナー次第でオフィスやセレモニーにも使える生地感です。着る機会がないため、どなたか着て頂ける方にお譲りしたいと思います。◾️カラーブルーグレー◾️サイズ38◾️着丈56cm◾️身幅46.5cmあくまで中古品であることをご理解の上、ご検討いただけますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/reproduce311255.html
http://narcologia.ru/goods/recycling230114.html
http://narcologia.ru/goods/influenza402093.html
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