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DELYLE★ドット柄　キャミソール
商品番号 T13383079696
商品名

DELYLE★ドット柄　キャミソール
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆新品タグ付き(⸝⸝•ᴗ•⸝⸝)੭⁾⁾■DELYLE＊サイズ＊→３４＊着丈＊→平置き７３センチ▼肩紐調節可能＊身幅＊→平置き３４センチ＊素材＊→ポリエステル９５%ポリウレタン５%#★袖なしトップス*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆
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