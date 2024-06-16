DELYLE★ドット柄　キャミソール

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商品詳細
*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆新品タグ付き(⸝⸝•ᴗ•⸝⸝)੭⁾⁾■DELYLE＊サイズ＊→３４＊着丈＊→平置き７３センチ▼肩紐調節可能＊身幅＊→平置き３４センチ＊素材＊→ポリエステル９５%ポリウレタン５%#★袖なしトップス*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆::::⋆*⋆
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