ランバンコレクション　カーキ　Tシャツ　ランバンオンブルー

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ランバン オン ブルー(LANVIN en Bleu) 2020-21年秋冬メンズ ...

ランバンコレクション、カーキ色のTシャツです。ワンシーズン数回着用後、タンスにしまっていました。さりげないビジューと刺繍です。袖はパフになってるので、一枚で着ても、後ろ姿が素敵、スカートでもパンツでもスッキリする丈です。たたみジワがついており、このままの出品なのでお安くさせていただきます。香り、喫煙者、ベットの無い環境です。