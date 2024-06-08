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ランバンコレクション　カーキ　Tシャツ　ランバンオンブルー
商品番号 Y61902711965
商品名

ランバンコレクション　カーキ　Tシャツ　ランバンオンブルー
ブランド名 ランバンコレクション
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ランバンコレクション、カーキ色のTシャツです。ワンシーズン数回着用後、タンスにしまっていました。さりげないビジューと刺繍です。袖はパフになってるので、一枚で着ても、後ろ姿が素敵、スカートでもパンツでもスッキリする丈です。たたみジワがついており、このままの出品なのでお安くさせていただきます。香り、喫煙者、ベットの無い環境です。
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